Видеоигру Cyberpunk 2077 удалят из PlayStation Store

Компания Sony Interactive Entertainment удалит игру Cyberpunk 2077 из PlayStation Store и пообещала вернуть за нее деньги игрокам. В Сети появился специальный сайт, посвященный исключительно возмещению затрат пользователей. До специального распоряжения игра в магазин не вернется.

Об этом информировала «Газета.ru». В сообщении компании сказано, что В Sony хотят достичь максимального удовлетворения игрой на их платформе.

«SIE стремится к тому, чтобы все наши клиенты были довольны своим игровым опытом, поэтому мы вернем игрокам все средства, потраченные на покупку игры Cyberpunk 2077 в PlayStation Store. SIE также удалит Cyberpunk 2077 из PlayStation Store до следующего уведомления», — указано в опубликованном сообщении.

Возврат денег начнется сразу же, как только покупатель подтвердит приобретение Cyberpunk 2077 в PlayStation Store. Процесс будет зависеть от способа оплаты и финансового учреждения.

После выхода 10 декабря 2020 года игра Cyberpunk 2077 студии CD Projekt Red получила лавину нареканий от игроков, пользующихся консолями Xbox One и PS4. Они сообщили о массе проблем с графикой и геймплеем. На некоторых устройства игра не работала. Разработчики Cyberpunk 2077 были вынуждены перед ними извиниться.