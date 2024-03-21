Технологии 21 марта 2024, 12:11 Видеоблогер Петухов: в случае блокировки Android и iPhone в России граждане смогут перейти на китайские бренды

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Видеоблогер, автор YouTube-канала Wylsacom Валентин Петухов в беседе с изданием Ura.ru сообщил, что если компании Apple и Google заблокируют в России смартфоны на базе Android и iPhone, граждане смогут перейти на китайские смартфоны.

Эксперт привел в пример гаджеты, которые изготавливает компания Huawei и другие китайские бренды.

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«Такие устройства реализуются исключительно для внутреннего рынка Китая и к нам попадают скорее как „серые“. Официально в современных реалиях купить их вы не сможете, потому что они не пользуются особой популярностью», — добавил Петухов.

Ранее зампредседатель комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Антон Горелкин заявил, что Apple и Google могут лишить россиян возможности использовать смартфоны под управлением Android и iPhone.