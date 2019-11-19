Видео с ракетным комплексом «Панцирь-С1» появилось в Сети
Российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» направлен на ближнюю защиту гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения. В интернете опубликовали видео его действия, сообщил сайт телеканала «Звезда».
МАКС принес миллиардные контракты РособоронэкспортуПодробнее
«Панцирь-С1» создали в 1994 году, в 2010 его приняли на вооружение. ЗРК осуществляет ближнее прикрытие гражданских и военных объектов, включая комплексы противовоздушной обороны большой дальности, например, С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф», от существующих в настоящее время и перспективных средств воздушного нападения. Ими могут быть летательные аппараты, в том числе и малоразмерные беспилотники и ракеты.
«Панцирь-С1» ведет огонь в движении на базе шасси КамАЗ. В арктической версии комплекс оборудован гусеничным вездеходом и не имеет пушку.
Ранее ракетный комплекс «Панцирь-С1» показали на авиасалоне МАКС-2019.