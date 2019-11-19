Видео с ракетным комплексом «Панцирь-С1» появилось в Сети

МАКС принес миллиардные контракты Рособоронэкспорту Подробнее

«Панцирь-С1» создали в 1994 году, в 2010 его приняли на вооружение. ЗРК осуществляет ближнее прикрытие гражданских и военных объектов, включая комплексы противовоздушной обороны большой дальности, например, С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф», от существующих в настоящее время и перспективных средств воздушного нападения. Ими могут быть летательные аппараты, в том числе и малоразмерные беспилотники и ракеты.

«Панцирь-С1» ведет огонь в движении на базе шасси КамАЗ. В арктической версии комплекс оборудован гусеничным вездеходом и не имеет пушку.

Ранее ракетный комплекс «Панцирь-С1» показали на авиасалоне МАКС-2019.