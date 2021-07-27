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    27 июля 2021, 23:40

    Instagram обновил функцию коротких видео Reels

    Ирэна Колесова

    Социальная сеть Instagram увеличила максимальную длительность коротких видео Reels. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе компании Facebook, которая владеет сетью.

    Instagram обновил функцию коротких видео Reels

    «Сегодня Instagram объявил об увеличении продолжительности коротких развлекательных роликов Reels до 60 секунд. До обновления можно было создавать ролики длительностью только до 30 секунд», — говорится в сообщении.

    В последнее время видео Reels становится все более популярным среди русскоязычных пользователей. Разработчики ожидают, что продление роликов сделает их более удобными для редактирования. К тому же, в 60 секунд поместится больше контента.

    Функция Reels появилась в России в июне — на два года позже, чем в США. В Instagram есть специальная вкладка, где можно посмотреть такое видео. Ссылку на него можно поставить в общую ленту новостей.

    Ранее Instagram добавил своим пользователям новую возможность: теперь они могут по своему желанию ограничивать количество нежелательного контента, который появляется в поиске.