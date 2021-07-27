Instagram обновил функцию коротких видео Reels

Социальная сеть Instagram увеличила максимальную длительность коротких видео Reels. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе компании Facebook, которая владеет сетью.

«Сегодня Instagram объявил об увеличении продолжительности коротких развлекательных роликов Reels до 60 секунд. До обновления можно было создавать ролики длительностью только до 30 секунд», — говорится в сообщении.

В последнее время видео Reels становится все более популярным среди русскоязычных пользователей. Разработчики ожидают, что продление роликов сделает их более удобными для редактирования. К тому же, в 60 секунд поместится больше контента.

Функция Reels появилась в России в июне — на два года позже, чем в США. В Instagram есть специальная вкладка, где можно посмотреть такое видео. Ссылку на него можно поставить в общую ленту новостей.

Ранее Instagram добавил своим пользователям новую возможность: теперь они могут по своему желанию ограничивать количество нежелательного контента, который появляется в поиске.