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    07 февраля 2022, 18:32

    Видео дня: посмотрите, какого робота создали в Роскосмосе

    Роскосмос показал видео с человекоподобным роботом «Теледроидом»

    Александр Блинов

    Роскосмос показал на видео новую удивительную разработку — человекоподобного робота по имени «Теледроид». В скором будущем он отправится на орбиту. Но пока это только прототип.

    Робот пока не может двигать руками без посторонней помощи, судя по видео. Но на орбите он справится в одиночестве. По задумке, управлять движениями «Теледроида» будут операторы из Центра управления полетами или на борту МКС.

    «Теледроида» создали разработчики из НПО «Андроидная техника», которые уже известны своим прошлым изобретением — роботом «Федором», успевшим побывать на МКС. Нового робота готовят уже к выходу в открытый космос.