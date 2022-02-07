Видео дня: посмотрите, какого робота создали в Роскосмосе

Роскосмос показал на видео новую удивительную разработку — человекоподобного робота по имени «Теледроид». В скором будущем он отправится на орбиту. Но пока это только прототип.

Робот пока не может двигать руками без посторонней помощи, судя по видео. Но на орбите он справится в одиночестве. По задумке, управлять движениями «Теледроида» будут операторы из Центра управления полетами или на борту МКС.

«Теледроида» создали разработчики из НПО «Андроидная техника», которые уже известны своим прошлым изобретением — роботом «Федором», успевшим побывать на МКС. Нового робота готовят уже к выходу в открытый космос.