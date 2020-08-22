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    22 августа 2020, 11:36

    Viber закрыл офис в Минске

    Алена Макаренко

    Viber временно закрыл офис в Минске и перевел сотрудников на удаленную работу. Об этом рассказал глава компании Rakuten Viber Джамел Агауа, сообщил Forbes.
    Viber закрыл офис в Минске

    Руководство мессенджера приняло такое решение после того, как неизвестные вооруженные люди заблокировали офисы «Яндекса» и Uber в Минске.

    «Потому что наш офис очень близко к офисам Uber и „Яндекса“. Мы боимся, что некоторые работники не смогут попасть в офис. Мы решили эвакуировать наш офис ради безопасности. Потому что мы не знали, почему эти люди захватили офисы», — заявил Агауа.

    Всего в Минске в компании работает 120 сотрудников, но из-за пандемии коронавируса в офисе остались только 20 человек. Во время протестов задержали двух инженеров компании. Сейчас с ними общаются адвокаты.

    «Одного отпустили на выходных, мы очень благодарны за это, он чувствует себя хорошо, хоть и не понимает, почему был арестован. Второй в больнице с серьезными травмами. По закону он все еще под арестом», — добавил глава компании.

    Сотрудники Viber уже работали из дома из-за коронавируса. Однако сейчас сложилась несколько иная ситуация, отметил Агауа. Эмоциональное состояние сотрудников затронуто арестом двух их коллег. «Это два члена нашей семьи», — пояснил он.

    По словам главы компании, если обстановка не улучшится, Viber больше не будет инвестировать в экономику Белоруссии. Тем не менее в компании не хотят бросать сотрудников. В Rakuten Viber планируют расширить штат в Минске в два раза.

    В Белоруссии 9–12 августа блокировали интернет. Из-за этого произошли перебои и в работе мессенджера.

    Новости SMI.FM