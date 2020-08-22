Viber закрыл офис в Минске

Руководство мессенджера приняло такое решение после того, как неизвестные вооруженные люди заблокировали офисы «Яндекса» и Uber в Минске.

«Потому что наш офис очень близко к офисам Uber и „Яндекса“. Мы боимся, что некоторые работники не смогут попасть в офис. Мы решили эвакуировать наш офис ради безопасности. Потому что мы не знали, почему эти люди захватили офисы», — заявил Агауа.

Всего в Минске в компании работает 120 сотрудников, но из-за пандемии коронавируса в офисе остались только 20 человек. Во время протестов задержали двух инженеров компании. Сейчас с ними общаются адвокаты.

«Одного отпустили на выходных, мы очень благодарны за это, он чувствует себя хорошо, хоть и не понимает, почему был арестован. Второй в больнице с серьезными травмами. По закону он все еще под арестом», — добавил глава компании.

Сотрудники Viber уже работали из дома из-за коронавируса. Однако сейчас сложилась несколько иная ситуация, отметил Агауа. Эмоциональное состояние сотрудников затронуто арестом двух их коллег. «Это два члена нашей семьи», — пояснил он.

По словам главы компании, если обстановка не улучшится, Viber больше не будет инвестировать в экономику Белоруссии. Тем не менее в компании не хотят бросать сотрудников. В Rakuten Viber планируют расширить штат в Минске в два раза.

В Белоруссии 9–12 августа блокировали интернет. Из-за этого произошли перебои и в работе мессенджера.