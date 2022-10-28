Вход по биометрии на «Госуслугах» заработает в феврале 2023 года | 360°

Технологии 28 октября 2022, 19:41 Вход по биометрии на «Госуслугах» заработает в феврале 2023 года Минцифры: вход на «Госуслуги» с помощью биометрии заработает в феврале 2023 года РИА "Новости"

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Входить на портал госуслуг с помощью биометрии можно будет уже с февраля 2023 года. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Минцифры. Все остальные способы аутентификации продолжат работать, привычные пароли и логины сохранят.

Таким образом, новая функция будет просто дополнительным возможным вариантом, пояснили в ведомстве. Пользователи смогут использовать ее по желанию.

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Чтобы зайти на портал с помощью биометрических данных, нужно будет предварительно зарегистрироваться в Единой биометрической системе (ЕБС) и дать согласие на использование этого сервиса.

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Пройти регистрацию в ЕБС сейчас можно в отделениях банках. В планах — расширить возможности и внедрить такую возможность в МФЦ или специальных мобильных приложениях. В последнем случае для аутентификации нужны будут загранпаспорт нового поколения и смартфон с NFC-модулем.