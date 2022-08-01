Вход на заводы в России предложили сделать биометрическим

Проект федерального закона об использовании Единой биометрической системы (ЕБС) для входа на промышленные, ядерные, оборонные и другие режимные объекты разработало Минцифры РФ. Парламент рассмотрит его осенью, сообщил «Коммерсант».

Статус государственной информационной системы ЕБС получила в конце прошлого года. Ее оператором стал «Ростелеком». К началу 2022 года с момента запуска в 2019 году система собрала 236,4 тысячи образцов. Банки пообещали внести в нее собственные базы, однако только 10% их данных соответствует критериям госсистемы.

В Минцифры объяснили, что под действие нового закона попадут промышленные оборонные, ядерные, оружейные, химические, атомные предприятия, организации транспортной инфраструктуры, субъекты критической информационной инфраструктуры и объекты, «совершение террористического акта на территории которых может привести к ЧС с опасными социально-экономическими последствиями».

Использование ЕБС будет добровольным, и организации смогут по-прежнему использовать карты и пропуска. Осенью законопроект направят на согласование и внесут в Госдуму.