Вездеход КамАЗ-6355 испытают на Ямале

Главный специалист научно-технического центра ПАО «КамАЗ» Дамир Файзрахманов рассказал RT, что в ближайшем будущем в ЯНАО начнутся испытания вездехода КамАЗ-6355 («Арктика») с колесной формулой 8×8.

Отмечается, что машина может перевозить по болотам, снежным заносам и заполярному бездорожью до 15-16 тонн грузов. По словам разработчика, сейчас в стране практически нет колесной платформы, способной перевозить подобные грузы в суровых арктических условиях. Вездеход оснащен дизельным движком нового поколения КамАЗ P6 уровня Евро-5, мощность которого составляет 450 «лошадок».

«Автомобиль, на мой взгляд, достойно подготовлен к арктическим условиям: аккумуляторы расположены в специально подогреваемой электрической сумке, есть еще дополнительный электрический конденсатор, который в любом случае заведет двигатель, даже если он сел», — обратил внимание обозреватель автомобильной техники Илья Фролов.