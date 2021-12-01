Ветер изменил план полета российского космического корабля

Запуск космического корабля «Союз-СТ-Б» перенесли на сутки. Такое решение приняли из-за сильного ветра, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«В Гвианском космическом центре перенос нашего пуска на сутки по погоде. Ветер на высотах. По технике все в норме», — написал он в своем Telegram-канале.

В ночь с 30 ноября на 1 декабря запуск российской ракеты-носителя, которая должна транспортировать два спутника европейской системы навигации Galileo, отложили на одни сутки. Теперь по планам пуск состоится в ночь на 3 декабря. Об этом сообщил глава компании Arianespace, запускающей объекты с космодрома Куру в Гвиане во Франции, Стефан Исраэль.

Ранее Рогозин сообщал, что до конца года запланировано два запуска таких ракет с этого космодрома.

Система навигации Galileo, в которую вложено более десяти миллиардов евро, предназначена для предоставления услуг геолокации повышенной точности. Она включает в себя множество спутников. Развернуть систему полностью планировалось к 2020 году. Galileo может конкурировать с такими системами, как GPS и ГЛОНАСС.