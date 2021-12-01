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    01 декабря 2021, 09:19

    Ветер изменил план полета российского космического корабля

    Глава Роскосмоса Рогозин сообщил о переносе запуска корабля «Союз» из-за непогоды

    Екатерина Боснак

    Запуск космического корабля «Союз-СТ-Б» перенесли на сутки. Такое решение приняли из-за сильного ветра, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

    Ветер изменил план полета российского космического корабля

    «В Гвианском космическом центре перенос нашего пуска на сутки по погоде. Ветер на высотах. По технике все в норме», — написал он в своем Telegram-канале.

    В ночь с 30 ноября на 1 декабря запуск российской ракеты-носителя, которая должна транспортировать два спутника европейской системы навигации Galileo, отложили на одни сутки. Теперь по планам пуск состоится в ночь на 3 декабря. Об этом сообщил глава компании Arianespace, запускающей объекты с космодрома Куру в Гвиане во Франции, Стефан Исраэль.

    Ранее Рогозин сообщал, что до конца года запланировано два запуска таких ракет с этого космодрома.

    Система навигации Galileo, в которую вложено более десяти миллиардов евро, предназначена для предоставления услуг геолокации повышенной точности. Она включает в себя множество спутников. Развернуть систему полностью планировалось к 2020 году. Galileo может конкурировать с такими системами, как GPS и ГЛОНАСС.