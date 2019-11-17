  • Весь открытый исходный код с GitHub поместят в «Хранилище судного дня» в Арктике

    17 ноября 2019, 04:00

    Александра Каширина

    Для того, чтобы сохранить весь открытый исходный код с GitHub, компания Microsoft перенесла его на особую пленку, и поместила в «Арктический мировой архив», находящийся в заброшенной угольной шахте на Шпицбергене. Об этом сообщило агенство Bloomberg.

    Первая катушка с 120 гигабайтами кода уже находится в архиве. На нее записали код операционных систем Linux и Android, а также шесть тысяч других важных приложений свободного софта.

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    Сверхпрочная пленка покрыта порошком из оксида железа, которая сможет сохраниться без повреждений до 750 лет в нормальных условиях, и до двух тысяч лет — в холодной сухой пещере с низким содержанием кислорода. Код можно будет прочитать с пленки с помощью лупы.

    GitHub намерена поместить в архив всего две сотни катушек, содержащих тысячи гигабайт свободного программного обеспечения.

    «Арктический мировой архив» открыли три года назад рядом со «Всемирным семяхранилищем». Это металлический шкаф, который можно открыть обычным ключом. Там также хранятся ватиканские архивы, записи о недвижимости в Бразилии, итальянские фильмы и рецепт секретного соуса для неназванного бургера.