Весь открытый исходный код с GitHub поместят в «Хранилище судного дня» в Арктике

Первая катушка с 120 гигабайтами кода уже находится в архиве. На нее записали код операционных систем Linux и Android, а также шесть тысяч других важных приложений свободного софта.

Проект «столицы Арктики» может стать реальностью — член Общественной палаты Подробнее

Сверхпрочная пленка покрыта порошком из оксида железа, которая сможет сохраниться без повреждений до 750 лет в нормальных условиях, и до двух тысяч лет — в холодной сухой пещере с низким содержанием кислорода. Код можно будет прочитать с пленки с помощью лупы.

GitHub намерена поместить в архив всего две сотни катушек, содержащих тысячи гигабайт свободного программного обеспечения.

«Арктический мировой архив» открыли три года назад рядом со «Всемирным семяхранилищем». Это металлический шкаф, который можно открыть обычным ключом. Там также хранятся ватиканские архивы, записи о недвижимости в Бразилии, итальянские фильмы и рецепт секретного соуса для неназванного бургера.