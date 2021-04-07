NASA запустит вертолет на Марсе

Беспилотник Ingenuity, прибывший на Марс вместе с ровером Perseverance, станет первым вертолетом, запущенным где-либо кроме Земли. Запуск состоится не раньше ближайшего воскресенья, 11 апреля, сообщили в NASA.

Perseverance сел на планету 18 февраля 2021 года. Позднее он доставил вертолет к месту будущего старта. В NASA говорили, что подготовка к первому полету потребует около шести дней. За это время нужно проверить работу всех его систем и зарядку батарей.

Планировалось, что беспилотный вертолет полетит уже 8 апреля. Теперь срок по неизвестной причине сдвинули.

Вертолет должен подняться на высоту около трех метров. Если испытание пройдет успешно, в будущем он будет летать в пяти метрах над поверхностью.

В понедельник, 12 апреля, NASA покажет кадры первого полета на Марсе. Трансляция начнется около 3:30 по времени Вашингтона (10:30 по Москве).

Марсоход Perseverance (в переводе на русский — «Упорство») предназначен для изучения кратера Езеро. Его запустили 30 июля 2020 года. Вертолет-беспилотник должен находить новые места на поверхности Марса, интересные для изучения.