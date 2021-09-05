Вертолет Ingenuity совершил 13-й полет над Марсом

Вертолет-дрон Ingenuity снова полетал над поверхностью Марса. Он поднялся в воздух в 13-й раз с момента прибытия на Красную планету. Об этом сообщила пресс-служба Лаборатории реактивного движения (ЛРД) NASA в Twitter.

«Ingenuity совершил свой 13-й успешный полет на Марсе. Он летал со скоростью 3,3 метра в секунду, делая снимки юго-восточной части региона Южная Сейта. Обследование с воздуха помогает планировать [маршрут марсохода] Perseverance», — говорится в сообщении лаборатории.

Ingenuity в феврале прибыл на Марс вместе с ровером NASA Perseveranсе. Вместе с ним на Красную планету исследователи доставили вертолет Ingenuity. Он уже установил рекорды по дальности, скорости и времени нахождения в воздухе. Сейчас марсоход и дрон находятся в кратере Езеро. Они добирались до планеты 203 дня.