Вероятность появления неудаляемых приложений на смартфонах россиян оценили

Пока в России нет норм, которые бы запрещали устанавливать на телефоны неудаляемые приложения, но они должны появиться. По какой причине Sаmsung занялся предустановкой неудаляемых приложений «Яндекса», пока неясно. Аналитик, владелец Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал «360», что обычно такие истории говорят о предварительной договоренности между сервисами и производителями софта.

«На сегодняшний день у нас нет закона, который регулирует, должны приложения быть удаляемыми или нет. Но в дорожной карте обозначалось, что этот вопрос будет стоять. Пользователь должен иметь возможность удалять приложение и это должно быть нормой. Пока такой нормы не существует. Поэтому производитель в своем праве», — заявил Муртазин.

По его словам, больше 90% пользователей хотят полностью управлять своим смартфоном, планшетом, компьютером. Если есть какие-то приложения сторонние, не часть системы операционной, то человек хочет их удалить.

Собеседник «360» подчеркнул, что по закону Samsung не должен был ставить на уже работающие гаджеты приложения. По его мнению, в большинстве случаев такие истории происходят, когда «поставщик софта договорился с производителем железа о такой предустановке».

Однако управляющий директор и член совета директоров группы компаний «Яндекс» Тигран Худавердян на своей странице в Fасеbооk заявил, что никаких договоренностей не было.

Он добавил, что «Яндекс» связался со всеми вендорами. Они пообещали, что не будут «ставить приложения неудаляемыми».

«Представить, что крупный международный производитель по собственной воле оказал преференцию „Яндексу“ и сделал их приложение неудаляемым, а все другие приложения удаляемыми, — это звучит очень странно», — заметил Эльдар Муртазин.

По его словам, ФАС обратил внимание на эту ситуацию, он будет ее изучать.

«Думаю, что в конечном итоге все это откатится на то, что мы сможем удалять эти приложения», — заключил эксперт.

В СМИ ранее появилась информация о том, что на телефоны Samsung при обновлении ОС установили «Яндекс.Диск», «Яндекс.Карты», «Яндекс.Браузер». При этом они пожаловались, что приложения нельзя удалить.