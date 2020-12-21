Великое сближение Юпитера и Сатурна показали на видео

Весь мир сегодня следит за редким астрономическим явлением, когда Юпитер и Сатурн сближаются на максимальное расстояние. Несмотря на то, что между ними останутся миллионы километров, с Земли это выглядит весьма необычным.

В последний раз Великое сближение двух гигантов наблюдали в 1623 году. В следующий раз они снова сойдутся только через 60 лет.

Пользователи Twitter начали публиковать видео из различных обсерваторий всего мира и собственных наблюдений за небом при помощи телескопа.

Из-за дрожащей картинки создается впечатление, что Юпитер и Сатурн вертятся с бешеной скоростью.

Индийский Институт астрофизики ведет прямую трансляцию этого события.,

Несмотря на затянутое облаками небо жителям Москвы и Московской области разглядеть на небе сближение Юпитера и Сатурна все же можно. Как пояснил астроном Денис Денисенко, Юпитер сейчас самая яркая точка на вечернем небе. Из-за слияния будет ощущение, что две планеты слились одну.

Чтобы определить точку на небе, куда нужно смотреть, нужно действовать следующим образом. Нужно запомнить где село Солнце и посмотреть немного южнее на горизонт. Первым там появится яркий Юпитер, а разглядеть Сатурн будет тяжелее.