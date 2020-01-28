Великобритания ограничит допуск Huawei к развитию сетей 5G

Таким способом Англия позволит жителям пользоваться новыми технологиями и соблюдет интересы госбезопасности. Например, у компании не будет доступа к ядерным объектам и военным базам.

Вице-президент Huawei Виктор Чжан считает, что решение правительства Великобритании приведет к созданию более совершенной и безопасной инфраструктуры.