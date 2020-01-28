    28 января 2020, 16:07

    Великобритания ограничит допуск Huawei к развитию сетей 5G

    Анастасия Кременчугская

    Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании, заявил, что ограничит допуск китайской компании Huawei к развитию сетей 5G в стране, написала газета «Известия» со ссылкой на иностранное издание.

    Таким способом Англия позволит жителям пользоваться новыми технологиями и соблюдет интересы госбезопасности. Например, у компании не будет доступа к ядерным объектам и военным базам.

    Вице-президент Huawei Виктор Чжан считает, что решение правительства Великобритании приведет к созданию более совершенной и безопасной инфраструктуры.