28 января 2020, 16:07
Великобритания ограничит допуск Huawei к развитию сетей 5G
Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании, заявил, что ограничит допуск китайской компании Huawei к развитию сетей 5G в стране, написала газета «Известия» со ссылкой на иностранное издание.
Таким способом Англия позволит жителям пользоваться новыми технологиями и соблюдет интересы госбезопасности. Например, у компании не будет доступа к ядерным объектам и военным базам.
Вице-президент Huawei Виктор Чжан считает, что решение правительства Великобритании приведет к созданию более совершенной и безопасной инфраструктуры.