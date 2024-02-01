Технологии 01 февраля 2024, 12:32 Ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech Корнейчук положительно оценил устройство смешанной реальности Apple Vision Pro

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Ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук в беседе с ИА НСН рассказал, что выпущенное компанией Apple устройство смешанной реальности Apple Vision Pro будет пользоваться популярностью.

Несмотря на цену в 500 тысяч рублей, люди будут покупать его из-за непохожести на аналоги.

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«Обеспеченный человек вполне может себе позволить купить такую игрушку, новый VR-шлем найдет своего покупателя», — добавил Корнейчук.

Ранее «Известия» писали, что устройство будет работать в России только с американским Apple ID и не будет поддерживать русский язык.