«Вечерняя Москва» предложила «отключить» коронавирус на своем сайте

По его словам, посещаемость новостных сайтов значительно увеличилась, потому что «в связи с распространением коронавируса и мерами, которые предпринимают власти, за новостями следят даже те, кого обычно не особо интересует продукция СМИ», а также «у людей появилось больше свободного времени, которое они проводят в интернете».

«Нам кажется, что у части людей уже наступило раздражение от переизбытка этой информации», — считает Шаравский.

Нововведение позволит быстрее находить интересные новости на другие темы и напомнит, что в мире происходит что-то помимо пандемии.

«Уверены, нашим читателям такая возможность как минимум не помешает. И, надеемся, что кому-то она окажется полезной», — заключил Шаравский.