02 апреля 2020, 22:39
«Вечерняя Москва» предложила «отключить» коронавирус на своем сайте
Сайт «Вечерней Москвы» обзавелся кнопкой «выключить коронавирус». Об этом рассказал главный редактор сайта vm.ru Алексей Шаравский.
По его словам, посещаемость новостных сайтов значительно увеличилась, потому что «в связи с распространением коронавируса и мерами, которые предпринимают власти, за новостями следят даже те, кого обычно не особо интересует продукция СМИ», а также «у людей появилось больше свободного времени, которое они проводят в интернете».
«Нам кажется, что у части людей уже наступило раздражение от переизбытка этой информации», — считает Шаравский.
Нововведение позволит быстрее находить интересные новости на другие темы и напомнит, что в мире происходит что-то помимо пандемии.
«Уверены, нашим читателям такая возможность как минимум не помешает. И, надеемся, что кому-то она окажется полезной», — заключил Шаравский.