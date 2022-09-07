"Вечерняя Москва" обновила дизайн сайта | 360°

Технологии 07 сентября 2022, 14:40 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber "Вечерняя Москва" обновила дизайн сайта

Читать 360tv в

Медиахолдинг «Вечерняя Москва» представил новый дизайн своего сайта. Изменения появились и в мобильной, и в десктопной версиях.

Главные материалы теперь публикуются с фотографиями, а также стало больше новостей в топовом блоке.

Реклама

Специалисты проанализировали популярность разных блоков среди читателей, после чего изменили навигацию в левой и правой колонках версии для компьютеров.

Реклама

«В новых реалиях мы делаем акцент на редакционные продукты, а также на удобство использования сайта, в первую очередь, в мобильной версии, чтобы сделать его более комфортным для читателя», — рассказала заместитель генерального директора по электронным СМИ АО «Редакция газеты „Вечерняя Москва“ Екатерина Бурмистрова.

0 0 0 0 0 0