"Вечерняя Москва" обновила дизайн сайта | 360°

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07 сентября 2022, 14:40

"Вечерняя Москва" обновила дизайн сайта

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Медиахолдинг «Вечерняя Москва» представил новый дизайн своего сайта. Изменения появились и в мобильной, и в десктопной версиях.

Главные материалы теперь публикуются с фотографиями, а также стало больше новостей в топовом блоке.

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Специалисты проанализировали популярность разных блоков среди читателей, после чего изменили навигацию в левой и правой колонках версии для компьютеров.

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«В новых реалиях мы делаем акцент на редакционные продукты, а также на удобство использования сайта, в первую очередь, в мобильной версии, чтобы сделать его более комфортным для читателя», — рассказала заместитель генерального директора по электронным СМИ АО «Редакция газеты „Вечерняя Москва“ Екатерина Бурмистрова.

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