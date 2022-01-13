Важные военные объекты в России начнут охранять умные роботы-пулеметы

Военные объекты в России вскоре начнут защищать роботы-пулеметы, в которых есть отдельные элементы искусственного интеллекта. В охране военных баз будут применяться специальные бронированные установки с пулеметами с оптико-электронными системами и радиолокаторами.

Подобная система, как сообщили «Известия», может найти, идентифицировать противника, а потом предупредить людей. Сама программа, при помощи которой проводится управление машиной, основывается на технологиях построения нейросетей. Теперь оператору нужно лишь отдать команду открыть огонь.

Как отметили специалисты, подобные системы разрабатываются сейчас во многих государствах. Можно отдельно отметить инженеров из России, которые находятся в числе лидеров по таким разработкам.

Ранее стало известно, что роботам в Подмосковье передали еще одну функцию надзора за стройками. Уже с начала текущего года проверять готовность стройплощадок к началу работ начали проверять дроны, а не люди. Это сильно экономит время — провести проверку теперь можно всего за один день.