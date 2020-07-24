Внук Жак-Ива Кусто построит «подводную МКС»

На земле может появиться аналог Международной космической станции, только под водой. Внук легендарного Жак-Ива Кусто планирует построить ее на дне Карибского моря.

Строительство акванавт и режиссер Фабьен Кусто планирует вместе с дизайнером Ивом Беаром, сообщил телеканал CNN.

Защитник океанов вместе с ним представил модель строения под названием Proteus. Площадь «станции» составит 1,2 квадратных километра, а высотой она будет с двухэтажный дом.

По расчетам, проект разместят в водах Карибского моря, недалеко от острова Кюрасао. Постройка будет рассчитана на одновременное проживание и работу максимум 12 человек.

В Proteus предусмотрены лаборатории, теплицы для выращивания овощей, комнаты совместного отдыха и работы с возможностью просмотра видео.

Внук Кусто подчеркнул, что исследовать океан сейчас «в тысячу раз важнее» для выживания человечества и его будущего, чем «эгоистичное исследование космоса».

«Это наша система жизнеобеспечения, в первую очередь благодаря ей мы существуем», — заметил Фабьен Кусто.

Стоимость проекта оценили в 135 миллионов долларов. Чтобы полностью воплотить его в жизнь, потребуется три года. Сейчас внук Кусто собирает деньги на строительство.