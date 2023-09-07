Технологии 07 сентября 2023, 15:02 «Важная проба сил». Свыше миллиона избирателей приняли участие в тренировке ДЭГ Участники ДЭГ провели 30 и 31 августа тренировки системы ДЭГ РИА «Новости»

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Центризбирком России провел 30 и 31 августа тренировки системы дистанционного электронного голосования. В ней приняли участие более миллиона человек, сообщил на церемонии разделения ключей шифрования директор по цифровизации ООО «РИК АйТи» Юрий Сатиров.

Избирателям предложили провести тестовое голосование в федеральной системе. По словам специалиста, организаторы получили заявки от более чем миллиона человек. Юрий Сатиров назвал это хорошим результатом, учитывая дни проведения — среду и четверг.

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«Определили, есть ли какие-то проблемы в системе. А участник тренировки определил, все ли понравилось, готов ли он к голосованию, все ли удобно. Эта тренировка — очень важная проба сил и для нас, и для избирателей», — сказал он.

В испытаниях приняли участие жители 24 регионов России, которые подключатся к голосованию 10 сентября. Юрий Сатиров заявил, что оно пройдет в пяти часовых поясах, дата и время в ДЭГ запустятся автоматически.

«Мы оперативно отследили реакцию системы, убедились что система работает штатно, провели тренировку от начала до завершения», — заявил он.

По итогам тренировки ДЭГ составили пять протоколов. Их можно найти на сайте ЦИК России.

В территориальных и участковых избирательных комиссиях расширят систему видеонаблюдения. Отдельно специалисты смогут следить за работой ДЭГ. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что на сайте наблюдателей зарегистрировали более 200 человек.