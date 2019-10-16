Ватикан представил умные четки, которые можно использовать как фитнесс-браслет
Электронный чип находится в кресте, прикрепленном к четкам. Сами они состоят всего из 10 бусин, выполненных из черного агата.
Классические четки для молитвы Розария состоят из десятков бусин, расположенных по кругу, и пяти, спускающихся к кресту. Розарий — это соединение молитв, произносимых вслух, с молитвами, творимыми в мыслях. Читая молитвы «Отче наш», «Слава» и «Радуйся, Мария», у католиков принято размышлять о некоторых евангельских событиях.
Четки eRosary подключаются к телефону через мобильное приложение, доступное на iOS и Android. В приложении представлены тексты и аудиозаписи молитв. Также в Click to Pray можно отслеживать свой прогресс в их изучении.
Устройство продается за 99 евро (около семи тысяч рублей).
Четки разработала компания Acer, которая ранее уже создавала электронные четки для буддистов. По данным Engadget, с помощью новинки Ватикан надеется привлечь в церковь молодежь.