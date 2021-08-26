Вассерман высказался о разработке силовых полей для американских военных

Политический консультант и публицист Анатолий Вассерман заметил, что разработка технологии по созданию силовых полей может оказаться только предлогом для военных США получить от властей дополнительное финансирование. Об этом сообщило РИА ФАН.

По словам специалиста, пока ни у кого нет какого-либо представления, как создавать эти силовые поля и как они устроены. Вассерман допустил, что это лишь красивые слова, за которыми нет какой-то конкретики.

«Деньги на эту разработку американцы, конечно, могут выделить, но чем она кончится — пока не ведомо», — цитирует эксперта «ПолитРоссия».