Вассерман прокомментировал планы Китая по созданию солнечной электростанции

Российский журналист и политический консультант Анатолий Вассерман прокомментировал намерение Китая создать солнечную электростанцию на орбите Земли. Авторы проекта хотят воплотить его в жизнь в 2030 году. Об этом написало РИА ФАН.

«В космосе практически нет возможности организовать какие-то иные мощные энергетические источники. Практически единственный доступный там источник энергии — именно Солнце. В основном это связано с тем, что все тепловые источники энергии требуют охлаждения. Чем выше разница температур между нагревателем и охладителем, тем эффективнее работа. Однако отводить тепло в вакууме довольно сложно», — рассказал журналист.

Он считает, что Пекин направит мощные силы для освоения космоса в будущем. Там будут и крупные исследовательские лаборатории, и, возможно, производства. Однако в идее создания солнечной электростанции есть нюанс. На сегодняшний день еще не разработана эффективная технология для беспроводной передачи энергии, добавил эксперт.