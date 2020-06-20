Вакцину от коронавируса в России могут выпустить осенью

Вакцина от коронавируса может появиться в России уже этой осенью. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны, которое тоже принимает участие в разработке препарата.

«Выпуск российской вакцины от коронавируса может начаться уже осенью 2020 года. При помощи созданной НИЦ Гамалеи тест-системы на иммунитет к COVID-19 проанализировано более четырех тысяч образцов плазмы крови», — заявил директор центра Александр Гинцбург.

Вакцину уже испытали на животных, теперь очередь людей. 18 первых добровольцев уже получили дозу экспериментального препарата. После опроса никто из них не жаловался на здоровье, осложнений или побочных реакций также не было. Вакцину испытывают военнослужащие Министерства обороны.

Вакцины от коронавируса изобретают по всему миру. На передовой в этом отношении представители Великобритании, Китая, США и России. Нашу страну представляют как минимум девять препаратов, некоторые вакцины на стадии разработки.