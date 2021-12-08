Вакцинация, QR-коды и события в Афганистане. Google назвал самые популярные запросы 2021 года

Google опубликовала ежегодный выпуск подборки «Год в поиске». В нем компания назвала главные тренды, события, а также главных героев 2021 года. Рейтинг составили на основе поисковых запросов пользователей за последний год.

Больше всего в мире люди интересовались новостями по ситуации в Афганистане и вакцинации от коронавируса. Также часто гуглили про Dogecoin, акции компаний GameStop и AMC Networks.

При этом россияне чаще всего обсуждали Чемпионат Европы по футболу. Второе место в топе событий уходящего года заняли Олимпийские Игры, а на третьем оказалось Евровидение.

Самым популярным мемом в России стал «Удивленный Багз Банни». Кроме того, юзеры часто интересовались мемами «Вы продаете рыбов? Красивое…», «Ты Слава Мерлоу?», «Роберт Паттинсон в спортивном костюме», а также фото с Евгением Понасенковым.

В видео Google вспомнила выборы в Госдуму, пожары, которые прошли летом, Нобелевскую премию Дмитрия Муратова, нападение на университет в Перми, трагедию на шахте Листвяжная, а такаже события в Афганистане.