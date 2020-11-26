Опасную уязвимость обнаружили в Windows 7

В устаревших версиях ОС от Microsoft обнаружили критическую уязвимость. Бреши в системе безопасности нашли в компонентах Endpoint Mapper и DNSCache, которые задействуются при установке оперативной системы.

По информации издания ZDNet, проблему в операционных системах Windows 7 и Windows Server 2008 обнаружил французский специалист по кибербезопасности Клеман Лабро. Злоумышленник, по его словам, может подобрать ключи реестра и получить доступ к системе через бреши в Endpoint Mapper и DNSCache.

Скомпрометированные компоненты не могут навредить пользователям новых версий ОС, но в Windows 7 и Windows Server 2008 они не имеют ограниченных привилегий, говорится в материале. Эту проблему специалист охарактеризовал как уязвимость нулевого дня (zero day). Это значит, что она относится к таким вредоносным системам, против которых защитных механизмов еще нет. По словам Лабро, уязвимость он обнаружил случайно.

Специалист сообщил об этом инженерам Microsoft. Кроме того, на своем сайте он также разместил информацию о проблеме.

Как заметили журналисты издания, уязвимость может нести угрозу для пользователей устаревших ОС, поскольку Microsoft больше не выпускает для них патчи безопасности.

Очередное обновление Insider Preview добавило в интерфейс Microsoft Word темную тему оформления. Сам он тоже немного переработан. Изменения должен включать в себя новый дизайн пакета Microsoft 365. Компания рассказала о нем еще в июле. Точная дата появления темной темы в основном релизе Word, Excel и других программах пакета не называлась. Но полностью на новый дизайн сервис, как ожидается, перейдет за два-четыре года. Скриншот нового вида Microsoft Word уже разместили в Сети.