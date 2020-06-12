В WhatsApp встроят новую функцию

Разработчики мессенджера тестируют новую функцию. С ее помощью можно будет искать сообщения по дате.

Об этом пишет портал WABetaInfo. Сейчас в WhatsApp уже есть подобная функция, но она работает по ключевым словам. Пользователям трудно найти сообщение от определенной даты.

Новая функция легко позволит найти нужную информацию. Для этого надо будет выбрать дату его отправки или получения, нажав на значок календаря в режиме поиска в чате.

Отмечается, пока нововведение находится на начальном этапе тестирования. Дата выпуска не уточняется.

На днях в Whatsapp появилась возможность привязать номер телефона к QR-коду. Она позволяет перейти к диалогу, не вводя телефонный номер, а просто отсканировав код. Однако эксперты раскритиковали это нововведение. Они считают, что данные пользователей мессенджера оказались под угрозой утечки.

В конце апреля WhatsApp добавил новую функцию из-за коронавируса. Мессенджер увеличил число участников в видеоконференции в два раза. Теперь одновременно могут общаться до восьми человек.