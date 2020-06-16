В WhatsApp появилась новая функция

Пока нововведение доступно только пользователям в Бразилии. Клиенты Nubank и Sicredi с платежной системой Mastercard смогли одними из первых в стране оценить преимущества нового сервиса.

Отмечается, что эта функция позволит продавать товары малому бизнесу прямо через приложение мессенджера. Новая функция работает на платежной системе Facebook Pay. Она обеспечивает безопасные переводы.

Ранее стало известно, что разработчики тестируют еще одну новую функцию. С ее помощью можно будет искать сообщения по дате.