Пользователи мессенджера смогут сами выбрать, как долго должно храниться, отправленное ими сообщение. Возможный интервал — от часа до года. Если вы не нуждаетесь в данной функции, ее можно отключить.

Федорова уверена, что разработчики идут навстречу пользователям. Она считает, что все, что помогает уменьшать цифровой след, контролировать коммуникацию, очень актуально. Все больше людей с такой задачей сталкиваются.

«Было время, когда в мессенджерах нельзя было удалить сообщение для другого пользователя, оно могло удалиться только на твоем телефоне. Сейчас это уже кажется диковатым, прошлым веком, появилось ощущение, что у нас есть право удалить сообщение из переписки вообще. WhatsApp расширяет цифровое право гражданина», — пояснила эксперт.