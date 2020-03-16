16 марта 2020, 15:19
В WhatsApp появилась новая функция — автоматическое удаление сообщений
Анна Федорова, эксперт по интернет-коммуникациям и соцсетям, в беседе с радио Sputnik оценила новую функцию мессенджера WhatsApp. Она считает, что автоматическое удаление сообщений является расширением «цифрового права гражданина».
Пользователи мессенджера смогут сами выбрать, как долго должно храниться, отправленное ими сообщение. Возможный интервал — от часа до года. Если вы не нуждаетесь в данной функции, ее можно отключить.
Федорова уверена, что разработчики идут навстречу пользователям. Она считает, что все, что помогает уменьшать цифровой след, контролировать коммуникацию, очень актуально. Все больше людей с такой задачей сталкиваются.
«Было время, когда в мессенджерах нельзя было удалить сообщение для другого пользователя, оно могло удалиться только на твоем телефоне. Сейчас это уже кажется диковатым, прошлым веком, появилось ощущение, что у нас есть право удалить сообщение из переписки вообще. WhatsApp расширяет цифровое право гражданина», — пояснила эксперт.