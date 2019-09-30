В войска начали поступать новые танки Т-90М

Появились кадры изнутри новейшего танка Т‐90М Подробнее

По словам генерала, также для армии закупаются более дешевые и простые танки Т-72Б3М, модернизированные боевые машины пехоты БМП-2, БМП-3 и бронетранспортеры БТР-82А.

В июне Минобороны заключило контракт с «Уралвагонзаводом» на капремонт и модернизацию танков Т-90А с приведением их к виду Т-90М.

Главными отличиями Т-90М от прежних моделей являются:

— башенный модуль с многослойным бронированием,

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— боеукладка, размещенная вне боевого отделения,

— а также 125-миллиметровая пушка 2А82-1М — такая же, как у танка «Армата».

Кроме того на Т-90М установлена автоматизированная система управления огнем «Калина», 12,7-миллиметровый пулемет «Корд МТ», противокумулятивные решетчатые экраны, помогающие для защиты от огня противника, комплекс динамической защиты «Реликт» и кондиционер.