Украинцы выпустили игру о победившем в войне Гитлере

Игру с альтернативной концовкой Великой Отечественной войны, где Гитлер принимает парад на Красной площади в Москве, выпустила украинская студия Starni Games. Ее новый проект получил название Strategic Mind: Blitzkrieg.

Игрокам предстоит возглавить армию Адольфа Гитлера и провести 16 исторических сражений и четыре выдуманные битвы. При этом по итогам прохождения финал может быть совсем не соответствующим реальности. В частности, Германия может «поставить Европу на колени».

Для освещения сюжета авторы использовали кинематографические ролики, которые сняли при помощи специальной технологии по захвату движения и фотосканирования.

Это уже третья пошаговая стратегия на тему Второй мировой войны, которую выпускает украинская студия. Два года назад они представили игру Panzer Strategy о театре военных действий в Европе. Вторая игра вышла в прошлом году и получила название Strategic Mind: The Pacific. Там игрок участвовал в боях в Тихом океане.

В заявлении студии говорится, что к игре приложили руки настоящие знатоки истории Второй мировой войны, с большим вниманием к исторической достоверности.

Игра распространяется через платформу Steam и доступна для скачивания российскими пользователями.