В трейлере Battlefield 2042 показали трюк, который свел с ума фанатов

Разработчики игры Battlefield 2042 показали трейлер, в который добавили знаменитый трюк RendeZook. Увидев его, многие поклонники шутера едва не плакали от счастья.

Речь идет о трюке RendeZook, который появился в предыдущих частях игры. Суть заключается в том, чтобы выпрыгнуть на лету из истребителя, сбить вражеский самолет с помощью базуки, а затем запрыгнуть обратной в свой летательный аппарат.

Создатели игры показали трейлер следующей части 9 июня. В ролике фанаты заметили как раз тот самый культовый трюк. Геймеры стали снимать и выкладывать свою реакцию на YouTube. Своих эмоций не смог сдержать автор YouTube-канала WARning! Schemov Андрей Рындин, который стал кричать от радости.

«Офигеть, он в стратосферу пошел. Дай рендезуку, дай рендезуку! Да!» — заорал блогер.

Поделились своими ощущениями во время просмотра трейлера и иностранные пользователи.

Этот молодой человек просто начал аплодировать после сцены со знаменитым трюком.

А здесь в одном видео собрали реакцию сразу нескольких геймеров. Все они смеялись, хлопали и очень радовались, увидев RendeZook.

Трюк стал культовым после исполнения и публикации игрока под ником Stun_gravy в Battlefield 3. При этом были и те, кто его опередил. По словам самого молодого человека, он решил повторить RendeZook, выполненный еще в 2002 году.

После выхода нового трейлера игрок написал в Twitter, что снова стал знаменитым. Выполнить трюк не так просто, но многие поклонники Battlefield пытаются это сделать. В Сети есть большое количество роликов опытных геймеров и даже видео с правилами выполнения RendeZook.