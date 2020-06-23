Apple отказалась использовать чипы Intel в своих компьютерах

Американская компания Apple объявила, что перестает использовать в своих Mac чипы Intel. Вместо них компания будет использовать свои собственные.

Об этом заявил глава Apple Тим Кук в ходе ежегодной конференции WWDC (Worldwide Developers Conference). Она транслировалась на официальном сайте компании.

«Сегодня мы объявляем, что переходим на Apple silicon, что делает это историческим днем для Mac», — заявил Кук.

По словам главы компании, это улучшит производительность компьютеров и уменьшит энергозатратность. Новые процессоры разрабатывали около десяти лет.

Все приложения Apple будут совместимы с новым процессором. Другие компании, как Adobe и Microsoft, адаптируют свои программы под него.

Как пообещал Тим Кук, первые Mac выйдут уже до конца года. Полный переход на собственные процессоры займет около двух лет.

Также на конференции Apple анонсировала новую операционную систему iOS 14 для IPhone. На домашний экран теперь можно будет установить виджеты.