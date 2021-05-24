В США испугались за свои истребители из-за российских С-400

Обозреватель американского издания The National Interest Крис Оборн заметил, что угрозы для истребителей F-22 и F-35 могут представлять российские зенитно-ракетные системы С-400. Об этом сообщило «Утро.ру».

Осборн напомнил о недавних словах российского посла в Иране Левана Джагаряна о том, что РФ готова продать Ирану свои ПРО. Отмечается, что Штаты опасаются подобного расклада, поскольку российские системы способны уничтожить американские истребители пятого поколения.

«Похоже, реальная опасность с модернизированными С-400 связана со скоростью компьютерной обработки, в которой они связаны друг с другом в сети. Если способность поддерживать „след“ за самолетом улучшается на более высоких скоростях и на больших дальностях из-за способности быстрее интегрировать сетевые данные, то самолеты могут быть более уязвимыми, даже если сами оборудование или боеприпасы не сильно изменились», — обратил внимание журналист.