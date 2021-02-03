В Сколтехе рассказали, когда начнут чипировать людей

«Я полагаю, что скоро начнется конкуренция между фармакологией и такими нейрофизиологическими методами лечения. Вместо таблетки вы получите тонкие имплантаты в какой-то области, причем необязательно мозга, в любой орган можно имплантировать, и он начнет там что-то делать. Тупика здесь не будет, будет прогресс, о котором мы сейчас можем и не догадываться», — сказал он.

Нейропротезирование, как пояснил профессор, поможет «починить» любой орган в будущем. Например, при травме спинного мозга можно будет снять сигнал с головного мозга и направить его к мышцам руки или к стимулятору, таким образом, парализованная рука начнет двигаться. По словам Лебедева в будущем будет возможно функицонально замещать одну поврежденную область мозга другой.

Ранее Илон Маск сообщил, что основанная им компания Neuralink вживила беспроводной чип в мозг обезьяны. Теперь животное способно самостоятельно проходить видеоигры.