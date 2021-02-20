Программу для отслеживания травли в Сети создали в России

Специалисты МГТУ имени Баумана создали программу для выявления травли в соцсетях. Специальный алгоритм ищет ключевые слова, по которым находит сообщения о буллинге.

«С ее помощью можно будет быстро отследить новости, связанные с разжиганием межнациональной розни, травлей студентов и школьников и так далее. Это очень важно, особенно когда многие сферы жизни погружены в интернет и онлайн», — привела газета «Известия» сообщение пресс-службы межотраслевого инжинирингового центра «Композиты России» МГТУ имени Баумана.

Программа может определять ключевые слова в Сети и находить первоисточники сообщений. После определения первоисточника алгоритм включает систему мониторинга и начинает отслеживать ситуацию. Программа будет следить за сообщениями в течение двух недель.

Согласно исследованию Mail.ru Group, более 50% россиян сталкивались с травлей в соцсетях. При этом каждый четвертый житель страны становился жертвой буллинга. По словам представителя центра, разработанную систему уже запатентовали. Выход в оборот намечен на конец 2021 года.