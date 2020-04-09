В Сети появился виртуальный православный храм

В интернете появился виртуальный православный храм. Создатели заявляют, что он соответствует всем канонам и призван заменить обычные церкви во время карантина из-за коронавируса.

VR-храм размещен на портале врпц.рф, что, вероятно, расшифровывается как «виртуальная Русская православная церковь». При этом авторы смешивают понятия церкви как организации и как места для молитвы.

«Добро пожаловать в ВРПЦ: первую в мире виртуальную православную церковь, созданную полностью по всем православным канонам», — говорится на стартовой странице.

Виртуальный храм выполнен как трехмерная экскурсия по богато украшенному собору. Посетитель может перемещаться в несколько его точек. Фоном звучит православный хор.

Людей в храме нет. Как в нем следует молиться и ставить свечи, неясно.

Авторами виртуально храма указаны продакшен-студии Krem и My Duck’s Vision. Ранее они уже выполняли заказы для официальных структур.

В конце марта патриарх Кирилл призвал верующих не посещать храмы из-за эпидемии коронавируса, а молиться вместо этого дома.

В России карантин по коронавирусу объявлен до конца апреля. 19 апреля православные будут праздновать Пасху.