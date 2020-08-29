В Сарове создали аппарат для лечения пациентов с коронавирусом
Первый заместитель губернатора Нижегородской области Евгений Люлин сообщил, что сейчас проводятся испытания «Тианокса». Он уточнил, что им могут пользоваться отделения интенсивной терапии и реанимации, кардиохирургические центры и перинатальные центры.
«Уже сейчас проводятся испытания „Тианокса“ при лечении больных коронавирусом. Специалисты убедились, что у пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, благодаря аппарату выживаемость увеличивалась с 15−16 процентов до 75−76», — приводит слова Евгения Люлина RT.
Он добавил, что новая технология потребует дополнительного обучения персонала. На базе Приволжского исследовательского медицинского университета будет организована подготовка специалистов для работы с новым аппаратом.
Люлин подчеркнул, что в мире нет аналогов созданному в Сарове аппарату. По его словам, предварительная потребность России в «Тианоксе» составляет примерно 200 аппаратов в год. Первая партия из 50 аппаратов будет изготовлена к концу сентября.
В Москве 28 августа скончались еще 12 пациентов, зараженных новой коронавирусной инфекцией.