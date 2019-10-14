В России завершился переход на цифровое телевидение

В понедельник 14 октября в России завершится переход на цифровое телевидение. Аналоговое вещание отключат в оставшихся регионах страны.

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Символическая церемония отключения аналогового ТВ пройдет в Центре управления полетами, сообщили ТАСС в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС). Ее проведут глава Центра цифрового развития «Роскосмоса» Константин Шадрин, гендиректор РТРС Андрей Романченко и космонавт Александр Скворцов, находящийся на МКС.

Аналоговое вещание прекратится в 21 регионе - в Петербурге и Ленинградской области, в Республике Крым и Севастополе, Дагестане и Ингушетии, Татарстане и Башкирии, Забайкалье и Республике Алтай, а также в Астраханской, Волгоградской, Вологодской, Калужской, Курской, Мурманской, Оренбургской, Псковской, Саратовской, Челябинской областях и Карелии.

Трансляцию прекратят более трех тысяч аналоговых передатчиков, работавших по свей стране.

Сеть цифрового телевещания транслирует 20 федеральных телеканалов.