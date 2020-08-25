В России создан прибор для поиска людей под завалами по их дыханию

«Прибор будет работать в двух режимах, что позволит определить местонахождение человека по дыханию или по движению, а также вычислить расстояние до него», — сказано в пресс-релизе.

На обследование участка площадью до 10 квадратных метров прибору требуется от одной до трех минут. Изобретатели обещают высокую достоверность поиска, а также сообщают о том, что комплекс «будет незаменим» при работе после схода оползней.

Новинку показали на международном военно-техническом форуме «Армия-2020» в Подмосковье. Форум проходит с 23 по 29 августа в парке «Патриот» рядом с городом Кубинка Одинцовского района. Среди представленных новинок — электромотоцикл от «Калашникова» и управляемый реактивный снаряд «Торнадо-С».