В России создали материал, способный замаскировать военную технику под сугробы

Ученые из «Росэлектроники» создали радиопоглощающий материал, который способен снижать дальность распознавания военной техники в снежных условиях в 3-4 раза.

«ЦКБ РМ (входит в Росэлектронику) готово к серийному производству нового материала на основе нитей с наноструктурным ферромагнитным микропроводом», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы холдинга. В заявлении добавлено, что уже выпущена опытная партия.

Разработчики отметили, что материал долговечен, стоек к климатическим воздействиям в условиях низких температур. Он способен поглощать электромагнитное излучение радара на 99,5%, что не позволяет электронике распознать замаскированный объект на дальней дистанции.

Ранее в США призвали Россию сэкономить на новейших системах вооружения из-за пандемии коронавируса в мире. Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Маршалл Биллингсли говоря об этом, имел ввиду баллистические и гиперзвуковые ракеты «Сармат», «Авангард», «Кинжал», а также ядерные установки «Буревестник» и «Посейдон».