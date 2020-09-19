В России разработали дрон для доступной воздушной доставки

Новый беспилотник будет пригоден для перевозки грузов массой до 10 килограмм. Такая услуга будет доступна всего за 500 рублей в час (примерно 100 километров). Недорогой тариф связан с тем, что эти беспилотники летают на двигателях внутреннего сгорания.

Как написала газета «Известия» со ссылкой на разработчиков, это минимально возможная цена. Обычно дроны работают на электрических аккумуляторах, но эти — на топливе.

Также их конструкция разработана так, чтоб детали меньше изнашивались. Дрон также может сбрасывать грузы, для чего ему не нужно лишний раз идти на посадку. Для управления таким летательным аппаратом не нужно специально обучать персонал. Называется новый аппарат «Птеро G3».

Разработчики утверждают, что в основном заказывать такие беспилотники будут нефтегазовые компании, которым часто бывает необходимо доставить небольшие грузы, документы или лекарства в недоступные для другого транспорта регионы. Но это не значит, что остальные не могут воспользоваться услугами дрона.