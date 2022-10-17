Поддельные чеки на iPhone 14 стали продавать в России | 360°

Технологии 17 октября 2022, 03:47 Поделиться Telegram

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Viber Поддельные чеки на iPhone 14 стали продавать в России «Известия»: в России появились поддельные чеки на iPhone 14 за тысячу рублей Pixabay.com

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Продавцы поддельных кассовых чеков на дорогие гаджеты, в том числе последние модели iPhone 14, активизировались на просторах Сети. Об этом сообщила газета «Известия».

По словам авторов объявлений, они могут сделать чек любого крупного сетевого магазина. Речь идет о DNS, «Связной», МТС, «Билайн», «Мегафон» и других.

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«Мы действительно фиксируем значительное количество объявлений о продаже чеков, в том числе на iPhone», — рассказал руководитель направления аналитики интернет-угроз компании «РТК-Солар» Сергей Трухачев.

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Таким образом, покупатель сможет воспользоваться бесплатным ремонтом техники, на которую на самом деле не распространяется гарантия. Однако чаще поддельные чеки делают для того, чтобы придать достоверности товару при продаже на сайтах объявлений.

Собеседник издания также отмечает, что стоимость iPhone 14 с чеком на вторичном рынке выше, чем такой же смартфон без чека. Он объясняет это тем, что стоимость новой техники в России значительно выросла, что и спровоцировало повышенный спрос на б/у устройства.

При этом директор по продажам «Мегафона» Давид Борзилов объяснил, что все чеки, выданные в Сети, оснащены специальным идентификатором и их регистрируют в базе данных, поэтому сдать смартфон в ремонт с использованием поддельного чека невозможно.

После презентации нового iPhone 14 в России вырос спрос на перекупщиков. Эксперты предупредили россиян, что не стоит покупать новые гаджеты с рук.

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