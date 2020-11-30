В России предложили пересмотреть порядок перехода на отечественный софт

В РСПП считают внедрение отечественного софта с 2024 года, а оборудования — с 2025-го, нереалистичным. В Союзе отмечают, что это потребует серьезных затрат. Как подчеркивают участники рынка, менять оборудование нужно поэтапно, с учетом сроков износа имеющегося. Софт требует адаптации к оборудованию, поэтому устанавливать для него срок ввода раньше нелогично, говорится в материале.

Роскомнадзор попросил российские IT-компании создать видеохостинги для отечественных СМИ и популяризировать их. Это связано с ограничениями на платформе YouTube, уточняется в сообщении. Именно поэтому в ведомстве назвали необходимым ведение каналов российских СМИ на отечественных видеохостингах.