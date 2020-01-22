В России появились первые биометрические банкоматы

Пробные проекты запустили банки «Тинькофф» и Сбербанк. ВТБ на данный момент рассчитывает протестировать новые банкоматы в этом году. Несколько десятков таких банкоматов уже разместили в московских торговых центрах.

Как говорят специалисты Ростелекома, самый надежный и безопасный биометрический материал — рисунок вен ладони. Однако для его распознавания и сбора необходимо дорогостоящее оборудование.

По этой причине сейчас банки собирают в своих базах данных и в Единой биометрической системе только слепки лица и голоса. В ЕБС уже имеется порядка 115 тысяч образцов.

В то же время пока такие технологии не очень распространены, так как эксперты считают их не совсем безопасными. Также такие банкоматы способны серьезно сбоить.