В России подтвердили разработку нового «морского монстра»

Несколько экранопланов нового поколения действительно создают в России. В том числе речь идет об аппарате «Чайка-2» А-050.

«АО „ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева“ ведет разработки проектов экранопланов нового поколения, в том числе и А-050-742d „Чайка-2“», — об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе организации.

Там отметили, что разработчики также создали спасательный экраноплан большего водоизмещения.

Ранее американское издание We Are the Mighty заявило, что российский экраноплан «Чайка» А-050 будет настоящим «морским монстром». Журналисты написали, что судно на динамической воздушной подушке начнут использовать в 2020 году. Автор статьи напомнил, что СССР придавал большое значение экранопланам. Ведь в них сочетались функции самолетов и кораблей.

А-050 должен стать новым «Каспийским монстром» (экспериментальный экраноплан, разработанный в Советском Союзе). Последний послужил основной для советского экраноплана-ракетоносца «Лунь». Он считается одним из самых успешных.

На сайте ЦКБ имени Р. Е. Алексеева сказано, что экраноплан «Чайка-2» сможет перевозить пассажиров и грузы в морских прибрежных районах. Также он предназначен для выполнения специализированных задач МЧС. В частности, его могут использовать как служебное и санитарное транспортное средство.

Экраноплан может выходить на необорудованное побережье с уклоном до пяти градусов, обладает амфибийностью. Он способен базироваться на воде и аэродроме второго класса.