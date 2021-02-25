В России назвали соцсети с наибольшим количеством деструктивного контента

Антирейтинг соцсетей по количеству деструктивного контента возглавили Twitter, Facebook и Instagram. Исследование провели члены Общественной палаты (ОП) и Совета по правам человека (СПЧ).

С 1 февраля в России вступил в силу закон, который обязывает соцсети самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент. По результатам исследования, главными нарушителями оказались американские площадки Twitter, Facebook и Instagram.

В ОП сообщили, что при составлении рейтинга учитывалось количество неудаленного запрещенного контента и случаев блокировки или ограничения доступа к аккаунтам, соблюдавшим законы РФ, но подвергшихся политической цензуре.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина констатировала, что Twitter является самым злостным нарушителем российского законодательства.

«Запрещенный контент был найден на всех, без исключения, популярных площадках. Но стало ясно, что кто-то принимает активные усилия по его удалению, а кто-то нет», — сообщила Мизулина Ura.ru.

ОП направила результаты исследования в Роскомнадзор, призвав ведомство к решительным действиям против Twitter, вплоть до замедления скорости трафика, добавила она.

Понятие деструктивного контента включает в себя публикации с пропагандой наркотиков, оскорблением госсимволов, детской порнографией, склонением к самоубийству, а также материалы террористической и экстремистской направленности, написала «Газета.ru».

Роскомнадзор ранее потребовал от Twitter объяснить блокировку аккаунтов, якобы связанных с российскими госорганами.