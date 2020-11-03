В России научились искать следы коронавируса на упаковке

Научно-исследовательский центр Россельхознадзора создал методику, которая сможет находить следы генов возбудителя коронавируса на продукции и упаковках. Она позволит гарантировать безопасность грузов, которые экспортируют из России в другие страны.

Об этом сообщил Россельхознадзор на официальном сайте.

«Подведомственным Россельхознадзору ФГБУ „ВГНКИ“ разработана и утверждена методика для выявления следов двух генов коронавируса SARS-CoV-2 в образцах внешней среды, соответствующая рекомендациям Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ)» — сказано в сообщении.

Методика позволит находить следы генов коронавируса на продукции, контейнерах, упаковочных материалах и других образцах внешней среды. Ее создали с целью необходимости гарантировать безопасность грузов, которые Россия экспортирует в различные страны.

Рекомендации содержат указания по количеству смывов, которые нужно зять от общего объема партии проверяемой продукции. Кроме того, методичка поможет определить возможность отбора сборных проб. Чтобы провести исследование, нужно обратиться в ФГБУ «ВГНКИ». Оформить заявку можно на сайте учреждения.